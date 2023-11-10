【灣區新聞】APEC期間Muni公車KT及三街輕鐵將要改道

【KTSF 張擎鳳報導】

APEC期間，Muni公車KT及三街輕鐵，將因為活動而改道。

來往訪谷區及舊金山（三藩市）華埠的Muni公車T line巴士，在APEC期間為避開Moscone會展中心一帶的交通管制區域，往華埠方向不會停靠三街夾Folsom車站，改為停靠二街夾Brannan、Harrison、Howard，以及Stevenson車站。

往訪谷區方向不停靠四街夾Market及Mission，將改為停靠Market夾三街及四街之間、二街夾Stevenson，以及二街夾Howard。

而來往Bayshore/Sunnydale，以及Balboa Park的Muni公車KT line，Ingleside/三街輕鐵，在APEC會議期間不會改道，但是會合併KT兩線。

往Bayshore/Sunnydale方向，K線輕鐵將在West Portal車站轉為T line三街輕鐵繼續載客，往Balboa Park方向，三街輕鐵將在Embarcadero車站轉為K線輕鐵繼續載客。

以上公車繞道資訊以及地圖，可上SFMTA網站瀏覽。

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