紐約市長Eric Adams的律師週五證實,聯邦調查局特工帶走Adams的手機和一部 iPad平板電腦,以調查其競選籌款活動。

幾天前,聯邦特工搜查了Adams的主要競選籌款人Brianna Suggs位於布魯克林的家,隨後在星期一,聯邦調查局聯繫了Adams,並帶走他的手機和一部iPad平板電腦調查。

《紐約時報》獲得的搜查令顯示,當局正在調查Adams的競選團隊,是否與土耳其政府合謀,透過籌款人進行非法政治獻金,從外國來源接收捐款。

Adams透過律師表明會配合調查。

