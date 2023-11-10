【科技新聞】科技業再有新一波裁員 包括Google、Amazon等知名企業

【KTSF 傅景竑報導】

科技業最新一波裁員來自許多知名企業，包括Google、Amazon、Snap，以及Zillow。

《舊金山紀事報》的報導指出，Google近日於使用者與產品部門裁減少數職位，但沒有提供確切數字，這個部門專門處理用戶對於客戶服務的投訴，這將是Google自9月第四次裁員。

Google母公司Alphabet也在日前於旗下的自駕計程車公司Waymo進行第三波裁員。

營運社交平台Snapchat的公司Snap，也宣布裁減近20名產品經理，該公司在過去三個月，也陸續傳出有許多高層人員離職。

網購電商龍頭Amazon也宣布裁減其音樂部門的員工，Amazon今年的縮編行動，已在全球經影響超過27,000人。

而房地產網站Zillow在宣布第三季收益後，也傳出裁員20多名職員。

Zillow表示，這是公司正常營運作業的一部分，並非實施縮編計劃。

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