【科技新聞】科技業再有新一波裁員 包括Google、Amazon等知名企業

【KTSF 傅景竑報導】

科技業最新一波裁員來自許多知名企業,包括Google、Amazon、Snap,以及Zillow。

《舊金山紀事報》的報導指出,Google近日於使用者與產品部門裁減少數職位,但沒有提供確切數字,這個部門專門處理用戶對於客戶服務的投訴,這將是Google自9月第四次裁員。

Google母公司Alphabet也在日前於旗下的自駕計程車公司Waymo進行第三波裁員。

營運社交平台Snapchat的公司Snap,也宣布裁減近20名產品經理,該公司在過去三個月,也陸續傳出有許多高層人員離職。

網購電商龍頭Amazon也宣布裁減其音樂部門的員工,Amazon今年的縮編行動,已在全球經影響超過27,000人。

而房地產網站Zillow在宣布第三季收益後,也傳出裁員20多名職員。

Zillow表示,這是公司正常營運作業的一部分,並非實施縮編計劃。

