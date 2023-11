【財經新聞】耶倫續與何立鋒會談 雙方同意努力建立健康的經濟關係

【KTSF 尹晉豪報導】

在APEC亞太經合組織峰會舉行之前夕,聯邦財政部長耶倫週五繼續與中國國務院副總理何立峰在舊金山(三藩市)舉行會談,耶倫表示,為期兩天的會談,雙方同意努力建立健康的經濟關係,她說會談亦有助於為下週拜登總統和中國國家主席習近平的會晤奠定基礎,中國官媒指,會談為中美兩國元首舊金山會晤做好經濟成果准備。

耶倫在週五早上閉門會議後發言表示,跟何立峰為期兩天的會談,談到大家的目標,希望雙方建立健康,以及對美中兩國長期有利的經濟關係,並為美國公司和工人提供公平的競爭環境。

耶倫說:「我們有時會使用經濟工具,來保護我們的國家安全利益,但我們的願景,包括美國和中國之間建立健康穩定的經濟關係,這對雙方都有利,並為美國公司和工人提供公平的競爭環境。」

她又再次重申,美國不尋求與中國在經貿上脫鉤,假若脫鉤將會損害兩國,並破壞全球的穩定,耶倫表示,需要推進這個願景並不容易。

耶倫說:「在我們的討論中,我們一致認為深入和坦誠的討論很重要,特別是當我們有分歧時,我強調當前在全球情勢不穩定下,使得我們保持有彈性的溝通,變得尤為重要,這不僅僅是為了溝通而溝通,這使我們能夠避免誤解和衝突升級,做出明智的決定,並努力實現具體的政策成果。」

耶倫表示,從美國企業的訊息得知,他們對中國非市場經濟和貿易做法,以及全球擴張的效應表示擔憂。

耶倫說:「我和何副總理也重點討論共同應對全球挑戰的必要性,氣候變遷對全球的自然和經濟影響正在加劇,包括加州。」

耶倫表示,縱使兩國之間仍存在許多分歧,但她和何立峰承諾共同努力應對全球挑戰,從債務問題到氣候變遷帶來的經濟問題。

何立峰未有出席會後記者會,根據中國官方新華社報導,會談為中美兩國元首舊金山會晤做好經濟成果准備,推動中美經貿關係,回到健康穩定發展軌道,雙方在會談達成的共識,包括中美雙方同意加強溝通、尋求共識、管控分歧;避免誤解意外導致摩擦升級;歡迎成立由副部級官員牽頭,向雙方牽頭人匯報的中美經濟、金融工作組,並舉行會議;雙方牽頭人同意定期直接溝通,強調中美不尋求經濟脫鈎,歡迎發展健康的經濟關係,同意一道努力應對共同挑戰,包括經濟增長、金融穩定和監管等等。

