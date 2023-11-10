【灣區新聞】本年雨季第一股大氣河風暴料下星期抵灣區

【KTSF 梁展穎報導】

本年雨季第一股大氣河風暴，預測將於下星期抵達灣區，下星期二至星期四，也就是APEC峰會期間有機會下大雨。

國家氣象局預計，下星期從阿拉斯加海灣來的大氣河風暴，將給北加州帶來大雨。

氣象局表示，從北灣到南灣以南的Santa Cruz山區，和Big Sur從下週二到週四，會錄得兩吋寸或更多的雨水，當中聖荷西和東灣有70%至80%的機率，會錄得超過1吋的降雨，Sierra山區超過6000呎以上的地方，則可能下雪超過1英尺。

氣象局專家表示，這將是今年雨季的第一場廣泛性下雨，而太浩湖也有滑雪場在本週開始開放。

而在灣區，要是雨量能夠達到兩吋的話，就會將今年的山火季節畫上句點，因為去年冬天大量降雨降雪，今年的山火季節相對溫和，今年約有320,000英畝的土地被燒，是過去五年平均的20%。

將會對灣區天氣有影響的是El Niño自然現象，接近赤道的太平洋，溫度高於正常的溫暖海水，會影響全球，包括加州的天氣。

氣象局指出，強勁的El Niño現象在明年1月至3月期間有55%出現的機率，但是El Niño也不一定會帶來大量雨水，給南加州帶來雨水的機率比北加州來得高。

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