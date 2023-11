【灣區新聞】Santa Clara縣地檢處起訴9人 涉經營哥倫比亞賣淫集團

【KTSF 尹晉豪報導】

南灣Santa Clara縣地檢處宣布對9人提出檢控,指控他們經營一個哥倫比亞的賣淫集團,又指該賣淫集團在灣區各地的酒店經營妓院。

Santa Clara縣地檢官Jeff Rosen表示,18名被販賣來美進行性交易的受害者獲救,並交由當地援助組織照顧,受害者當中許多人來自南美洲國家,其中有一名青少年被送往兒童倡導中心接受護理。

地檢處稱,9名疑犯被控參與賣淫活動,包括人口販賣、扯皮條和洗黑錢,受害者未經許可不得離開房間,受到持續監視,並受到威脅。

調查於2022年3月開始,當局對當年一對獲得保釋的哥倫比亞夫婦產生懷疑,這對夫婦之前被指控犯有與人口販運有關的罪行,調查人員其後利用竊聽手段,檢查了大約3萬條短訊和一個電話號碼的通話,證據顯示該號碼被用來安排性工作者和客戶之間的「約會」。

當局指,這是加州有史以來最大規模的人口販運調查之一。

