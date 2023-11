【加州新聞】南加華裔婦料遭肢解父母失蹤 丈夫疑涉案被捕

【KTSF 梁展穎報導】

南加州警方拘捕一名男子,他涉嫌謀殺和肢解一名女子,目前警方仍然在調查事件。

發現肢體的現場位於南加州Encino,根據洛杉磯警方的報告,一名露宿者星期三大約早上6點鐘,在購物停車場的垃圾桶裏面發現一名女子的身軀,調查人員說估計女子的身軀藏在垃圾桶不超過兩天,警方相信受害人是37歲的Mei Haskell。

警方拘捕了死者的35歲丈夫Samuel Haskell,他涉嫌謀殺及肢解他人身體。

調查員說,Mei Haskell及她的父母72歲的Gaoshan Lee,及64歲的Yanxiang Wang仍然失蹤,Haskell的鄰居在死者的門前點起蠟燭。

死者鄰居Ana Marie Griffin說:「目前祖母也失蹤,我們不知道究竟如何祈禱,希望祖母仍然在生和知道真相?由於她中了風的關係,所以跛著腳走。」

不願上鏡的鄰居表示,從他們的閉路電視看到,本星期初死者的丈夫把物件放入車尾箱內,目前,警方正在尋找兩架車的下落,包括Mei Huskell父母的白色福士四驅車,車牌號碼9ANC890,和Haskell的2014年白色日產四驅車,車牌號碼7FRM190。

