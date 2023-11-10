【加州新聞】南加華裔婦料遭肢解父母失蹤 丈夫疑涉案被捕

【KTSF 梁展穎報導】

南加州警方拘捕一名男子，他涉嫌謀殺和肢解一名女子，目前警方仍然在調查事件。

發現肢體的現場位於南加州Encino，根據洛杉磯警方的報告，一名露宿者星期三大約早上6點鐘，在購物停車場的垃圾桶裏面發現一名女子的身軀，調查人員說估計女子的身軀藏在垃圾桶不超過兩天，警方相信受害人是37歲的Mei Haskell。

警方拘捕了死者的35歲丈夫Samuel Haskell，他涉嫌謀殺及肢解他人身體。

調查員說，Mei Haskell及她的父母72歲的Gaoshan Lee，及64歲的Yanxiang Wang仍然失蹤，Haskell的鄰居在死者的門前點起蠟燭。

死者鄰居Ana Marie Griffin說：「目前祖母也失蹤，我們不知道究竟如何祈禱，希望祖母仍然在生和知道真相？由於她中了風的關係，所以跛著腳走。」

不願上鏡的鄰居表示，從他們的閉路電視看到，本星期初死者的丈夫把物件放入車尾箱內，目前，警方正在尋找兩架車的下落，包括Mei Huskell父母的白色福士四驅車，車牌號碼9ANC890，和Haskell的2014年白色日產四驅車，車牌號碼7FRM190。

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