【KTSF】

中半島San Mateo市警方正追緝一名懷疑涉及性侵案的疑犯。

去年12月26日,有受害人向警方報稱在傍晚6時半左右,在3大街的行人天橋遭到性侵。

受害人指,當時男疑犯趨近,企圖與她談話,之後突然對她性侵,男疑犯接著沿3大街向西逃走。

受害人稱,疑犯可能是混血兒,身穿白色連帽上衣,深色長褲,疑犯對受害人說英語,自稱名叫Eric。

警方在接報後立即趕到現場調查,但沒有發現疑犯的蹤影。

疑犯年約25歲,淺膚色,身高約5呎6吋,體重約140至150磅,深色短曲髮,深啡色眼睛,留有短鬚,鼻和眼下有雀斑。

警方仍在調查案件,並發出疑犯的掃瞄,希望公眾能提供消息協助破案。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。