【灣區新聞】舊金山去年有806宗吸毒過量致死個案 歷來最高數字

【KTSF 毛皓延報導】

數據顯示，舊金山（三藩市）去年有806宗吸毒過量致死個案，是市內歷來錄得最高的數字，市府衛生官員促請州府和聯邦議員降低開設安全注射中心門檻，及增加取得美沙酮的途徑。

根據《舊金山紀事報》報導，去年舊金山發生806宗吸毒過量致死案，這個數字反映市府官員縱使面臨龐大的公眾壓力，但在打擊芬太尼上仍正在掙扎中。

在去年，每5個吸毒致死的人當中，有4個就在體內驗出有芬太尼，以及其他危險藥物。

作為一種合成類鴉片毒品，芬太尼強度比海洛英高出50倍。

根據市府法醫辦公室的數據，單是在去年1月至11月，市內錄得754宗吸毒過量致死比2020一整年的726宗多。

而大部份吸毒過量致死的都是拉美裔和非洲裔，去年有148個拉美裔死於用藥過量，比前年上升45%，而非洲裔有250人，比前年增加38%。

舊金山公共衛生部長Grant Colfax指出，在這一方面，市內經歷了災難性的一年，當中有很多原因，他認為單靠舊金山並不能解決這個問題，促請市府其他部門，以至是當地、州府和聯邦的議員攜手合作應對問題。

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