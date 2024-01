【灣區新聞】舊金山去年有806宗吸毒過量致死個案 歷來最高數字

【KTSF 毛皓延報導】

數據顯示,舊金山(三藩市)去年有806宗吸毒過量致死個案,是市內歷來錄得最高的數字,市府衛生官員促請州府和聯邦議員降低開設安全注射中心門檻,及增加取得美沙酮的途徑。

根據《舊金山紀事報》報導,去年舊金山發生806宗吸毒過量致死案,這個數字反映市府官員縱使面臨龐大的公眾壓力,但在打擊芬太尼上仍正在掙扎中。

在去年,每5個吸毒致死的人當中,有4個就在體內驗出有芬太尼,以及其他危險藥物。

作為一種合成類鴉片毒品,芬太尼強度比海洛英高出50倍。

根據市府法醫辦公室的數據,單是在去年1月至11月,市內錄得754宗吸毒過量致死比2020一整年的726宗多。

而大部份吸毒過量致死的都是拉美裔和非洲裔,去年有148個拉美裔死於用藥過量,比前年上升45%,而非洲裔有250人,比前年增加38%。

舊金山公共衛生部長Grant Colfax指出,在這一方面,市內經歷了災難性的一年,當中有很多原因,他認為單靠舊金山並不能解決這個問題,促請市府其他部門,以至是當地、州府和聯邦的議員攜手合作應對問題。

