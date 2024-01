【KTSF 尹晉豪報導】

位於舊金山(三藩市)Market街的前Westfield購物中心,近年經歷了多個知名品牌撤出,最近再有零售商撤出該購物中心。

繼先前Lego商店、Cinemark戲院、Nordstrom、A&F子公司Hollister,以及知名運動用品店Adidas搬出舊金山購物中心後,週三,加拿大時尚品牌Aldo鞋店亦宣佈1月21日撤出位於商場三樓的店舖,而Aldo最近的另一間分店就位於Stonestown購物中心。

根據上個月的評估,舊金山購物中心在2016年至2023年間損失了9.1億元,業主Westfield和Brookfield去年以客流量和銷售量銳減為由,將產業的控制權交回貸款公司。

