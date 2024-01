【加州新聞】加州司法部長向三名零售店盜竊嫌犯起訴多項重罪（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

加州司法部長Rob Bonta週三宣布對三名零售店盜竊嫌犯提出多項重罪指控。

Bonta說:「我們今天宣布將檢控三名疑犯,他們參與了一個有組織的零售犯罪集團,該集團針對25家灣區商業,造成其超過65萬的損失。」

Bonta指出,這三名嫌犯在去年9月8日到11月14日,涉嫌在灣區的煙酒店和高端零售店入室盜竊和盜竊未遂,他們身穿深色衣服,戴著口罩、頭巾和手套,在半夜闖進防盜門入室行竊。

他們在垃圾袋裡裝滿了香菸盒、酒精、現金和贓物,在兩起案件中,犯罪嫌疑人盜走了位於加油站和香菸站的ATM櫃員機。

其中最受矚目的是發生在去年10月3日,大約10至15名嫌疑人衝進位於Walnut Creek的Louis Vuitton,偷走了價值約246,000美元的商品。

其他盜竊還發生在10月18日東灣Dublin一家折扣香菸店被搶,11月8日,南加州聖地牙哥一家Nordstrom商店損失約12萬美元的香奈兒包包,11月14日,東灣Vallejo一家菸店被搶。

三名嫌犯面臨多項重罪指控,包括重大盜竊和二級入室盜竊,面臨數年的監禁。

Bonta說:「可以理解這是許多人最關注的,許多人擔心自己的生意,擔心家人,此所以打擊有組織的零售犯罪是加州司法部的首要任務。」

加州和全國各州都出現有組織的零售犯罪模式,Bonta表示,已將此問題作為首要任務。

