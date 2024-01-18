【加州新聞】加州司法部長向三名零售店盜竊嫌犯起訴多項重罪（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

加州司法部長Rob Bonta週三宣布對三名零售店盜竊嫌犯提出多項重罪指控。

Bonta說：「我們今天宣布將檢控三名疑犯，他們參與了一個有組織的零售犯罪集團，該集團針對25家灣區商業，造成其超過65萬的損失。」

Bonta指出，這三名嫌犯在去年9月8日到11月14日，涉嫌在灣區的煙酒店和高端零售店入室盜竊和盜竊未遂，他們身穿深色衣服，戴著口罩、頭巾和手套，在半夜闖進防盜門入室行竊。

他們在垃圾袋裡裝滿了香菸盒、酒精、現金和贓物，在兩起案件中，犯罪嫌疑人盜走了位於加油站和香菸站的ATM櫃員機。

其中最受矚目的是發生在去年10月3日，大約10至15名嫌疑人衝進位於Walnut Creek的Louis Vuitton，偷走了價值約246,000美元的商品。

其他盜竊還發生在10月18日東灣Dublin一家折扣香菸店被搶，11月8日，南加州聖地牙哥一家Nordstrom商店損失約12萬美元的香奈兒包包，11月14日，東灣Vallejo一家菸店被搶。

三名嫌犯面臨多項重罪指控，包括重大盜竊和二級入室盜竊，面臨數年的監禁。

Bonta說：「可以理解這是許多人最關注的，許多人擔心自己的生意，擔心家人，此所以打擊有組織的零售犯罪是加州司法部的首要任務。」

加州和全國各州都出現有組織的零售犯罪模式，Bonta表示，已將此問題作為首要任務。

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