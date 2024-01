【灣區新聞】Los Gatos男子涉用繩索勒死華裔妻子（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

Los Gatos一名男子涉嫌殺死華裔妻子又將其棄屍在Santa Cruz山區,嫌犯被控一項謀殺罪和非法禁錮等重罪,根據嫌犯的供詞,承認用繩索將妻子勒死,然後棄屍。

記者週三詢問Los Gatos警方56歲嫌犯John Maxey Yeager的照片,警方表示,考慮到案件的性質,以及嫌犯兩個年齡較大的孩子的保護和隱私,警方目前不會發布嫌犯照片。

據了解,嫌犯與40歲死者YingYing “Dawn” Yu育有四名孩子,縣家庭兒童服務部已介入,法官也批准禁止嫌犯與四名未成年子女接觸。

根據Los Gatos警方,1月8日,死者的同事跟警方報案稱Yu失蹤,因為Yu新年期間沒來上班,跟Yu的先生John Yeager詢問,對方給出說詞前後不一的解釋。

警方啟動失蹤人口調查,並從一名鄰居獲得門口的監控片段,發現12月31日一場家暴的證據。

警方稱,晚上9時35分,Yu跑出家大喊救命,Yeager在後面追趕,Yeager抓住她的肩膀,視頻還出現Yeager將Yu拉回家,可以聽到Yu反覆問是否「帶我回去就可以把我打死」。

Yeager1月11日因涉嫌家暴被捕入獄,根據警方報告,Yeager承認12月31日晚上用繩子將妻子勒死,然後棄屍Santa Cruz山區。

警方周六前往Summit路,附近一個偏遠區,發現相信是Yu的屍體。

Yeager仍被關押,法官下令不得保釋。

