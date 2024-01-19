【娛樂新聞】出席「巴黎時裝週」睇show自肥 張敬軒：「已經睇中幾件！」

張敬軒受品牌Issey Miyake邀請，出席時裝世界最矚目時裝show之一的「巴黎時裝週」。昨晚（18日）軒仔身穿品牌春夏24系列亮相「HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE 2024秋冬男装騷」，以率性之姿，見證新作呈現。

軒仔謂這次巴黎之行，天氣很好，又有雪景，一切都很美好。這次受到品牌邀請，軒仔坦言自己除了是品牌多年的fans，亦是這次品牌聯乘的法國鬼才設計師及藝術家RONAN BOUROULLEC的fans，「好舒適、好易着，同埋啲布料好易carry。RONAN一路都係我自己好欣賞嘅artist，冇諗過原來今次結合一啲全新嘅藝術品，再加埋品牌好經典嘅百摺嘅感覺，顏色、剪裁，每一套都好似藝術品。」

他謂看完這個show時，內心便響起一句歌詞「ç’est tu chanson」，意指「這是你的歌」，「好似聽緊一首歌，你見到唔同嘅colour，就代表歌曲唔同嘅章節，係一個全新嘅視覺享受。」他透露已經看中幾件服裝，更謂：「一定要買到！」

除此之外，日前剛抵達巴黎的軒仔，歌迷冒着當地零下三度的溫度到機場接機。睇show當天，一眾fans又已早早在時裝show場外守候，當軒仔到達時，一眾fans蜂擁而上送上禮物及花束，除了讓一眾fans拍攝，亦讓不少外地傳媒採訪及拍攝，場面熱鬧。