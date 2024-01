【娛樂新聞】出席「巴黎時裝週」睇show自肥 張敬軒：「已經睇中幾件！」

張敬軒受品牌Issey Miyake邀請,出席時裝世界最矚目時裝show之一的「巴黎時裝週」。昨晚(18日)軒仔身穿品牌春夏24系列亮相「HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE 2024秋冬男装騷」,以率性之姿,見證新作呈現。 軒仔謂這次巴黎之行,天氣很好,又有雪景,一切都很美好。這次受到品牌邀請,軒仔坦言自己除了是品牌多年的fans,亦是這次品牌聯乘的法國鬼才設計師及藝術家RONAN BOUROULLEC的fans,「好舒適、好易着,同埋啲布料好易carry。RONAN一路都係我自己好欣賞嘅artist,冇諗過原來今次結合一啲全新嘅藝術品,再加埋品牌好經典嘅百摺嘅感覺,顏色、剪裁,每一套都好似藝術品。」 他謂看完這個show時,內心便響起一句歌詞「ç’est tu chanson」,意指「這是你的歌」,「好似聽緊一首歌,你見到唔同嘅colour,就代表歌曲唔同嘅章節,係一個全新嘅視覺享受。」他透露已經看中幾件服裝,更謂:「一定要買到!」 除此之外,日前剛抵達巴黎的軒仔,歌迷冒着當地零下三度的溫度到機場接機。睇show當天,一眾fans又已早早在時裝show場外守候,當軒仔到達時,一眾fans蜂擁而上送上禮物及花束,除了讓一眾fans拍攝,亦讓不少外地傳媒採訪及拍攝,場面熱鬧。

