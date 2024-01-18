【灣區新聞】奧克蘭市府舉辦華文媒體見面會 交代市長盛桃的工作內容（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

奧克蘭（屋崙）市長辦公室週三舉辦中文媒體見面會，提到針對罪案問題，市長有一個全面的社區安全戰略。

奧克蘭市府週三舉辦華文會議，會議當中討論治安問題，以及近期警員被殺的案件。

奧克蘭市長辦公室週三中午舉行閉門的中文傳媒見面會，市長盛桃因本週前往白宮討論槍械暴力和公共安全問題而未有出席。

市長辦公室表示，舉辦中文傳媒見面會，是希望確保奧克蘭市府可以接觸廣泛的亞裔社區，和理解市府正在做的工作，現時市長有一個全面的社區安全戰略，重點關注三個要素，包括擁有強大的警察局、加強預防暴力措拖，及利用科技來打擊犯罪。

奧克蘭市長辦公室發言人Francis Zamora說：「利用科技是市長想要改善社區安全的一個重要因素，因此她向州長紐森提出請求，為奧克蘭提供資金，以安裝多達300個車牌閱讀器，這些高清攝影機可以追蹤車牌，還可以識別沒有車牌，或掛上被盜車牌的汽車，這將真正幫助執法部門解決犯罪問題。」

最近治安的問題，依然籠罩著整個奧克蘭，越南裔警員黎順（Tuan Le）在12月被殺的事件，就令這種氛圍更為明顯。

市長辦公室表示，首要工作是要增加警力。

Zamora說：「奧克蘭市欠他（黎順）和其家人無盡的感激之情，市府需確保我們有一個強大的警察局，擁有有效的資源，這是市長的首要任務，而且要盡力確保所有警員的安全下班後歸家。」

截至上個月，奧克蘭有725名警員，今年有六個警察學警課程，現時奧克蘭亦恢復全市範圍的警察步行巡邏，另外，加州公路巡警亦正在該市執法。

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