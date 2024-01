【灣區新聞】奧克蘭市府舉辦華文媒體見面會 交代市長盛桃的工作內容（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

奧克蘭(屋崙)市長辦公室週三舉辦中文媒體見面會,提到針對罪案問題,市長有一個全面的社區安全戰略。

奧克蘭市府週三舉辦華文會議,會議當中討論治安問題,以及近期警員被殺的案件。

奧克蘭市長辦公室週三中午舉行閉門的中文傳媒見面會,市長盛桃因本週前往白宮討論槍械暴力和公共安全問題而未有出席。

市長辦公室表示,舉辦中文傳媒見面會,是希望確保奧克蘭市府可以接觸廣泛的亞裔社區,和理解市府正在做的工作,現時市長有一個全面的社區安全戰略,重點關注三個要素,包括擁有強大的警察局、加強預防暴力措拖,及利用科技來打擊犯罪。

奧克蘭市長辦公室發言人Francis Zamora說:「利用科技是市長想要改善社區安全的一個重要因素,因此她向州長紐森提出請求,為奧克蘭提供資金,以安裝多達300個車牌閱讀器,這些高清攝影機可以追蹤車牌,還可以識別沒有車牌,或掛上被盜車牌的汽車,這將真正幫助執法部門解決犯罪問題。」

最近治安的問題,依然籠罩著整個奧克蘭,越南裔警員黎順(Tuan Le)在12月被殺的事件,就令這種氛圍更為明顯。

市長辦公室表示,首要工作是要增加警力。

Zamora說:「奧克蘭市欠他(黎順)和其家人無盡的感激之情,市府需確保我們有一個強大的警察局,擁有有效的資源,這是市長的首要任務,而且要盡力確保所有警員的安全下班後歸家。」

截至上個月,奧克蘭有725名警員,今年有六個警察學警課程,現時奧克蘭亦恢復全市範圍的警察步行巡邏,另外,加州公路巡警亦正在該市執法。

