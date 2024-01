【KTSF】

拜登政府提議一項法案,將銀行戶口透支的罰款降低,最低是降至3元。

消費者金融保護局提議降低銀行戶口透支的罰款,從現在的平均40元,降至3到14元,但小型銀行就可獲得豁免。

提議一旦落實,可能會導致全國近175間大型銀行損失數以十億元計算的收入。

消費者金融保護局這個主張,是拜登政府打擊商家濫收垃圾費用的方式之一。

拜登總統表示,銀行業界是以罰款名義來剝削大眾,但就謊稱這是服務費,因此他的政府團隊要推出新措施來對付銀行濫收費用。

