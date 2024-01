【全國新聞】女專欄作家向特朗普提出的誹謗民事訴訟開審

【KTSF 張麗月報導】

官司纏身的前總統特朗普,週一晚在艾奧瓦州舉行的共和黨黨團會議初選,以5成以上的得票率勝出,他週二又忙於出席紐約法庭,由專欄女作家提出的誹謗民事訴訟案,他在這宗案件的原來辯護律師決定不再為他服務。

特朗普週二早上出席紐約法庭對他的誹謗民事訴訟案,週二從大約50人中挑選陪審員。

特朗普在2019年否認性侵原告人、專欄女作家E. Jean Carroll,Carroll於是控告特朗普誹謗。

陪審團去年已經裁定,特朗普必須負上責任,要他賠償500萬,他不服上訴,現在陪審員就是要決定原告人應該得到多少賠償。

原告人Carroll的律師對陪審員描述,特朗普如何顛覆Carroll的生命,所以要求巨額賠償。

特朗普的座位距離原告人,大約十呎,也是兩人超過25年來首次身處同一個房間。

特朗普在開庭陳詞之前,已經提早離開法庭,前往新罕布什爾州造勢。

特朗普在自己的社交媒體上帖文,指本案是「重大選舉干預騙局」,是「政治鬧劇」,他又說「自己根本不記得這個女人」,而「這個女人所講的全部是大話」。

週二為他出庭辯護的律師已經換人,因為原先的律師Joe Tacopina日前宣布退出特朗普的律師團隊,但未有說明原因,引來眾多的揣測。

有分析指出,這種情況通常涉及錢,或因當事人操守引發法律專業責任問題,而令律師不得不放棄為當事人辯護。

Joe Tacopina本來也負責為特朗普在紐約的另一宗案件辯護,涉及特朗普在2026年參選總統時透過第三方向色情片女星Stormy Daniels支付掩口費,防止女星繼續爆料,他們之間的桃色交往,以免影響特朗普的選情。

因此紐約州檢控他這宗案件,並起訴他虛報資產以取得貸款,觸犯民事商業欺詐罪,要求處於3.7億元罰款及其他罰則。

在案件審訊期間,主審法官針對特朗普與他法律團隊攻擊法庭人員,而向他下有限度的封口令,特朗普對此提出上訴,要求撤銷封口令,但紐約上訴法院週二予以駁回,維持原判,即是說特朗普及辯護團隊,不得發表攻擊法庭人員的言論。

