【全國新聞】女專欄作家向特朗普提出的誹謗民事訴訟開審

January 17, 2024 新聞, 全國消息, 熱點關注
特朗普與女專欄作家E. Jean Carroll (Fox News / YouTube / ABC News)

【KTSF 張麗月報導】

官司纏身的前總統特朗普，週一晚在艾奧瓦州舉行的共和黨黨團會議初選，以5成以上的得票率勝出，他週二又忙於出席紐約法庭，由專欄女作家提出的誹謗民事訴訟案，他在這宗案件的原來辯護律師決定不再為他服務。

特朗普週二早上出席紐約法庭對他的誹謗民事訴訟案，週二從大約50人中挑選陪審員。

特朗普在2019年否認性侵原告人、專欄女作家E. Jean Carroll，Carroll於是控告特朗普誹謗。

陪審團去年已經裁定，特朗普必須負上責任，要他賠償500萬，他不服上訴，現在陪審員就是要決定原告人應該得到多少賠償。

原告人Carroll的律師對陪審員描述，特朗普如何顛覆Carroll的生命，所以要求巨額賠償。

特朗普的座位距離原告人，大約十呎，也是兩人超過25年來首次身處同一個房間。

特朗普在開庭陳詞之前，已經提早離開法庭，前往新罕布什爾州造勢。

特朗普在自己的社交媒體上帖文，指本案是「重大選舉干預騙局」，是「政治鬧劇」，他又說「自己根本不記得這個女人」，而「這個女人所講的全部是大話」。

週二為他出庭辯護的律師已經換人，因為原先的律師Joe Tacopina日前宣布退出特朗普的律師團隊，但未有說明原因，引來眾多的揣測。

有分析指出，這種情況通常涉及錢，或因當事人操守引發法律專業責任問題，而令律師不得不放棄為當事人辯護。

Joe Tacopina本來也負責為特朗普在紐約的另一宗案件辯護，涉及特朗普在2026年參選總統時透過第三方向色情片女星Stormy Daniels支付掩口費，防止女星繼續爆料，他們之間的桃色交往，以免影響特朗普的選情。

因此紐約州檢控他這宗案件，並起訴他虛報資產以取得貸款，觸犯民事商業欺詐罪，要求處於3.7億元罰款及其他罰則。

在案件審訊期間，主審法官針對特朗普與他法律團隊攻擊法庭人員，而向他下有限度的封口令，特朗普對此提出上訴，要求撤銷封口令，但紐約上訴法院週二予以駁回，維持原判，即是說特朗普及辯護團隊，不得發表攻擊法庭人員的言論。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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