【科技新聞】Google再宣佈裁員數百人 Broadcom解僱VMware逾千員工

【KTSF 尹晉豪報導】

科技業裁員的浪潮持續，在相隔不足一週後，Google週二宣佈繼續裁員。

Google週二上午向員工發出電郵，宣布重組過程的最新一輪裁員中會再裁減數百人。

Google證實，由於銷售團隊營運的轉變，全球廣告銷售部門的數百個工作崗位將被取消，或「面臨風險」。

Google又補充指，受裁員影響的員工，可以申請其他部門的職位空缺。

Google連番裁員，在不到一週前，Google已經宣布裁減數百位工程部門的人員。

有報導亦指，Google母公司Alphabet正持續削減支出，設法將資源轉移至人工智能（AI）開發領域。

另外，被晶片製造商博通Broadcom以690億元收購的VMware，位於Palo Alto的總部在11月底宣佈解僱1,267名員工。

Broadcom表示進行的大幅度裁員，會令這1,267名VMware員工在今年1月26日正式失業。

VMware Palo Alto的總部1,267名人員，佔了大樓的很大一部份，據報導稱，2022年辦公室工作的人數達到5,000人。

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