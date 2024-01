【科技新聞】Google再宣佈裁員數百人 Broadcom解僱VMware逾千員工

【KTSF 尹晉豪報導】

科技業裁員的浪潮持續,在相隔不足一週後,Google週二宣佈繼續裁員。

Google週二上午向員工發出電郵,宣布重組過程的最新一輪裁員中會再裁減數百人。

Google證實,由於銷售團隊營運的轉變,全球廣告銷售部門的數百個工作崗位將被取消,或「面臨風險」。

Google又補充指,受裁員影響的員工,可以申請其他部門的職位空缺。

Google連番裁員,在不到一週前,Google已經宣布裁減數百位工程部門的人員。

有報導亦指,Google母公司Alphabet正持續削減支出,設法將資源轉移至人工智能(AI)開發領域。

另外,被晶片製造商博通Broadcom以690億元收購的VMware,位於Palo Alto的總部在11月底宣佈解僱1,267名員工。

Broadcom表示進行的大幅度裁員,會令這1,267名VMware員工在今年1月26日正式失業。

VMware Palo Alto的總部1,267名人員,佔了大樓的很大一部份,據報導稱,2022年辦公室工作的人數達到5,000人。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。