【全國新聞】特朗普勝出艾奧瓦州共和黨黨團會議

2024總統大選第一場選戰開打,艾奧瓦州在嚴寒天氣下舉行共和黨黨團會議,前總統特朗普以51%的得票率勝出。

艾奧瓦州有些地方的氣溫降至華氏冰點以下的40度,當地的選舉條例規定,選民必須親身前往州內舉行黨團會議的場所投票或表達意見,然後集體選出他們心目中的共和黨總統提名人選,總統參選人都希望選民在冰凍的寒流下可以出來參與。

特朗普呼籲選民一定要出來投票,就算凍死都是值得。

特朗普說:「你們不要留在家中,你若患病也要說:親愛的,我可以去,就算你投了票然後死去都值得。」

根據週末的民調顯示,特朗普支持度有48%,仍然遙遙領先黨內對手,他希望可以爭取到半數人支持他。

前任駐聯合國大使Nikki Haley和佛羅里達州州長德桑提斯就爭第二位,Haley在艾州和新罕布什爾州的支持度有上升的趨勢,新州將於下星期舉行共和黨初選。

Haley說:「我要說的是,動力和能量都強勁,我們感覺到,我們知道循正確方向走

最近拼命拉票的德桑提斯,無懼嚴寒天氣,親身到訪全部99個縣,也得到州長的確認支持,但他的支持度跌落第三位,不過他對選情充滿信心。

德桑提斯說:「只有兩名可能的提名人,就是特朗普或德桑提斯,我們是唯一在基礎的共和黨保守派選民中擁有強勁支持的參選人。」

