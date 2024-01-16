【全國新聞】特朗普勝出艾奧瓦州共和黨黨團會議

【KTSF 張麗月報導】

2024總統大選第一場選戰開打，艾奧瓦州在嚴寒天氣下舉行共和黨黨團會議，前總統特朗普以51%的得票率勝出。

艾奧瓦州有些地方的氣溫降至華氏冰點以下的40度，當地的選舉條例規定，選民必須親身前往州內舉行黨團會議的場所投票或表達意見，然後集體選出他們心目中的共和黨總統提名人選，總統參選人都希望選民在冰凍的寒流下可以出來參與。

特朗普呼籲選民一定要出來投票，就算凍死都是值得。

特朗普說：「你們不要留在家中，你若患病也要說：親愛的，我可以去，就算你投了票然後死去都值得。」

根據週末的民調顯示，特朗普支持度有48%，仍然遙遙領先黨內對手，他希望可以爭取到半數人支持他。

前任駐聯合國大使Nikki Haley和佛羅里達州州長德桑提斯就爭第二位，Haley在艾州和新罕布什爾州的支持度有上升的趨勢，新州將於下星期舉行共和黨初選。

Haley說：「我要說的是，動力和能量都強勁，我們感覺到，我們知道循正確方向走

最近拼命拉票的德桑提斯，無懼嚴寒天氣，親身到訪全部99個縣，也得到州長的確認支持，但他的支持度跌落第三位，不過他對選情充滿信心。

德桑提斯說：「只有兩名可能的提名人，就是特朗普或德桑提斯，我們是唯一在基礎的共和黨保守派選民中擁有強勁支持的參選人。」

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