【財經新聞】疫情經濟復甦期間灣區有34個職業年薪中位數破十萬元

【KTSF 張麗月報導】

聯邦政府數據指出,COVID疫情經濟復甦期間,在舊金山(三藩市)灣區有34個職業的年薪中位數突破十萬元。

根據聯邦勞工部勞工統計局,包括舊金山、中半島San Mateo、東灣Alameda和Contra Costa縣的舊金山都會區,在疫情經濟復甦的2021-2022年期間,有34個職業的年收入中位數突破十萬元,當中包括幼稚園教師、專上職業技能教師、挖掘及裝載機操作員和數學科學專業人員,而歷史學家以及經營農場和牧場的人,年薪中位數也加到12萬元以上。

數據指出,有一個群組有最多人年薪升破十萬元,就是核數師和會計師,在舊金山都會區共有超過2.6萬人在這個行業工作,另外有超過20萬名在商業及金融業工作的人,他們的年薪中位數也逼近十萬元。

整體來說,舊金山都會區在2022年最高薪的行業是護士麻醉師,他們的年薪中位數高達235,120元,甚至高過醫生,醫生的年收入中位數是222,860元。

統計報告又說,有些行業如果競爭激烈搶人才的話,這些職業的年收入也會大幅提高。

另外,以全國範圍來說,醫療健保業是最高薪的行業,當中包括醫生、精神科醫生、神經科醫生、眼科醫生和牙醫。

報告指出,經過兩年薪資明顯提高之後,招聘人員表示,薪金上漲和花紅在去年開始冷卻,預料今年會持續這個趨勢。

但大部份公司都表示,仍然計劃在今年提高員工的薪金,今年的平均加薪幅度預料是3.8%,略為低過去年的加幅。

