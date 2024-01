【KTSF】

週一清晨有一名女性在聖荷西市Berry Park社區被汽車撞死,是聖荷西今年第一宗致命車禍。

聖荷西警方於社交媒體發文表示,車禍在週一凌晨2點前發生,在Skyway Drive和Monterey Road的街區。

該名女性在被撞倒後,由救援人員送往當地一家醫院,但最終不幸身亡。

