【KTSF】

灣區週六會下雨,舊金山(三藩市)什麼時候最大雨?

國家氣象局表示,北灣Sonoma縣一帶午夜開始下雨,雨帶週六清晨時分向南移,預測週六灣區會下雨,不過雨勢不大。

氣象局表示,冷鋒將於週六傍晚時分掠過舊金山,傍晚6點至晚上9點左右最大雨。

降雨量方面,北灣地區降雨量最多,南灣降雨量會很少,值得一提的是,週六下午會大風,吹西南風疾風風速可高達35英里,山區風速可高達每小時40英里,預測星期日有驟雨,下午轉為天晴。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。