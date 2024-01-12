【全國新聞】「炸彈氣旋」冬季風暴將吹襲東南部和中西部多個州分

January 12, 2024 新聞, 全國消息, 熱點關注
(Freepik)

【KTSF 張擎鳳報導】

「炸彈氣旋」冬季風暴這個週末吹襲東岸、南岸和中西部多個州分，預計數百萬人會受到影響。

炸彈氣旋是指當靠近地面的空氣迅速上升，氣壓下降的時候，會形成一個強力的氣旋，而且會迅速增強，與颶風有類似的地方，但颶風通常是在接近熱帶的溫暖海洋，在夏天時候形成，但炸彈氣旋在緯度較高的地區在陸地形成，尤其是當暖空氣和冷空氣相遇的時候。

根據NBC的報導，這個週末強力冬季風暴，會影響由北部到中西部多個州分，目前有1.45億人處於強風警告之下，並且有5千6百萬人處於冬季風暴警告之下。

據Poweroutage.com的數據，目前東岸、南岸和中西部因風暴和強風的影響，近20萬人無電力供應，北極的寒冷氣溫將在下週影響國內大部分地區。

艾奧瓦州大部分地區由週五到週六都處於暴風雪警告之下，預計會錄得6至10吋的降雪，大雪導致能見度降低，艾奧瓦州巡警已經響應了35宗車禍事故。

到週六早上，北部平原的氣溫將達到華氏零下20多或30多度，甚至低至華氏零下40度，一些地區可能會打破低溫紀錄。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
版權所有，不得轉載。

您喜歡的新聞

Related Articles

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*