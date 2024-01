【全國新聞】「炸彈氣旋」冬季風暴將吹襲東南部和中西部多個州分

【KTSF 張擎鳳報導】

「炸彈氣旋」冬季風暴這個週末吹襲東岸、南岸和中西部多個州分,預計數百萬人會受到影響。

炸彈氣旋是指當靠近地面的空氣迅速上升,氣壓下降的時候,會形成一個強力的氣旋,而且會迅速增強,與颶風有類似的地方,但颶風通常是在接近熱帶的溫暖海洋,在夏天時候形成,但炸彈氣旋在緯度較高的地區在陸地形成,尤其是當暖空氣和冷空氣相遇的時候。

根據NBC的報導,這個週末強力冬季風暴,會影響由北部到中西部多個州分,目前有1.45億人處於強風警告之下,並且有5千6百萬人處於冬季風暴警告之下。

據Poweroutage.com的數據,目前東岸、南岸和中西部因風暴和強風的影響,近20萬人無電力供應,北極的寒冷氣溫將在下週影響國內大部分地區。

艾奧瓦州大部分地區由週五到週六都處於暴風雪警告之下,預計會錄得6至10吋的降雪,大雪導致能見度降低,艾奧瓦州巡警已經響應了35宗車禍事故。

到週六早上,北部平原的氣溫將達到華氏零下20多或30多度,甚至低至華氏零下40度,一些地區可能會打破低溫紀錄。

