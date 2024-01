【KTSF 朱慧琪報導】

灣區捷運(BART)由週五起調整了8個車站的停車費用,有3個站的費用加價,其餘5個車站就減價。

根據本地4號電視台報導,BART調整了灣區8個不同車站的停車費用,當中包括加價和減價,加價的包括Glen Park、Millbrae和西Oakland,所有上述的單日停車費用均上漲超過1元,當中Millbrae的漲幅最大,是1.80元。

其他5個車站的單日停車費則下降,包括Bay Fair、Coliseum、Hayward、Richmond和Warm Springs/South Fremont,所有的單日停車費至少減了2元,其中最大的降幅是Coliseum下降了2.4元。

至於預留和月租停車費用也大幅下降,至少減了20元。

