灣區捷運 (BART) 宣佈了下一輪有哪些車站,將安裝新的防逃票閘門。

週五灣區捷運發推文公開了一張圖片,列出舊金山(三藩市)5個車站,還有東灣的3個車站,會安裝新的防逃票閘門。

捷運表示,包括Civic Center站,是捷運系統中其中一個逃票率最高的車站,目前,新的防逃票閘門已經在西奧克蘭捷運站進行測試,與舊有的閘門不同,新的閘門更高,目的是阻止乘客跳過閘門坐霸王車。

當局承認,新的閘門在刷Clipper卡閘門打開時有滯後,不過捷運強調,在安裝其餘的閘門時會解決這問題。

