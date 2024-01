【KTSF】

聯邦教育部週五宣布,最早2月將免去部分借了學生貸款的人士所剩餘的債務。

條件是借款人必須參加聯邦政府新設立的SAVE計劃,借款不超過一萬二千元,已經償還了學貸至少十年,適用於就讀本科生或研究院時申請聯邦學貸的人士。

符合資格的借款人,最快下個月將看見剩餘的債務自動消失,借款人不需要辦什麼手續。

當局沒有透露近700萬名參加Save計劃的借款人中,有多少人有資格獲得即時的寬免,社區大學畢業生預計將成為最大的受益者。

