【全國新聞】聯邦臨時撥款法案快將到期 共和黨強硬派促大幅削減開支

【KTSF 張麗月報導】

聯邦臨時撥款法案將於一個星期後到期,府會之間就聯邦開支撥款問題仍然繼續談判,共和黨強硬派人士向國會眾議長約翰遜施壓,希望大幅削減開支預算,以換取開支法案的通過,共和黨人也要求約翰遜放棄與民主黨人達成的優先項目撥款協議,不過約翰遜堅持繼續保留這份協議。

臨時撥款法案下星期五到期,府會之間仍未談妥一個撥款計劃去解決,因此聯邦仍有機會局部停擺。

眾議長約翰遜星期五重申,他上週末與參議院多數黨領袖舒默達成的優先項目開支協議將會繼續保留,不會取消。

約翰遜說:「優先項目協議繼續保留,下一步會走向一個強壯撥款程序,因此請留意事情發展。」

國會兩項臨時撥款法案限期即將屆滿,第一筆關於政府開支的撥款法案將於下星期五到期,當中涉及軍事建設、退伍軍人事務、農業、房屋及市政發展,運輸和能源的撥款將會用盡資金,其餘的政府開支屬於第二筆撥款法案,就會在2月2日到期。

加州聯邦眾議員普洛西表示,處理預算法案問題必須透過談判解決,不會十全十美。

眾議長約翰遜表示,在本星期,他已與許多共和黨黨團成員溝通,是談判一個重要部份。

眾議院也出現分歧,由於有部份強硬派共和黨人堅持必須首先解決邊境安全問題,否則就會令政府停擺。

蒙大拿州共和黨眾議員Matt Rosendale說:「國家現時面對的兩大議題,兩大威脅就是不斷上升的34萬億元國債,和絕對開放的南部邊境,這兩大問題不僅是是財政負擔,也是國安威脅。」

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。