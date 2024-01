【KTSF 毛皓延報導】

Mountain View警方拘捕4人,涉嫌和打劫一間7-11便利店,和造成一名6歲小童中槍。

被捕的是18歲和20歲Mountain View居民Tristen Villanueva及Gilbert Murillo,還有兩名未成年人士。

在去年12月25日,在Latham街1905號一間7-11便利店發生劫案,案中有一條頸鏈被偷。

在同日,Clark Avenue 900號路段發生槍擊案,一名6歲小童中槍受傷,警方相信4人和兩宗案件有關。

在1月10日,Mountain View警方在幾個地區的特警隊協助下,於多個地點執行手令,將4名涉案人士拘捕,他們被控搶劫、襲擊、共謀和幫派的相關控罪,其中一名未成年人士亦因違反緩刑被加控罪名。

