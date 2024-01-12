【財經新聞】美國消費物價指數12月按年上升3.4% 顯示通脹有回升跡象

January 12, 2024 新聞, 財經新聞, 熱點關注

【KTSF】

聯邦勞工部週三公佈反映通脹概況的消費物價指數（CPI），12月份按年上升3.4%，高過前一個月的3.1%升幅，顯示通脹有回升的跡象。

扣除食品和能源項目之後的核心CPI指數，12月份上升3.9%，高過市場預期，但就比11月份4%升幅為低，其中租金仍然處於上升狀態，租金指數按月上升0.5%，也是連續三個月上升。

聯儲局在過去近兩年總共加息11次，令核心通脹從去年初的5.6%，已經回落至現時的3.9%。

聯儲局對上一次加息是在7月，聯邦短期基金利率已經升至5.25至5.5厘，是22年來最高。

有經濟專家認為，週三發表的CPI通脹數據，有可能令聯儲局當初提出的減息計劃比市場預期推遲實行。

聯儲局俄亥俄州克里夫蘭分局總裁Loretta Mester週三接受媒體訪問時表示，3月減息可能是太早，而週三發表的CPI數據顯示，聯儲局仍需要將通脹進一步降低，以達到局方2%目標。

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