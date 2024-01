【KTSF】

聖荷西警方指,聖荷西市發生2024年第一宗謀殺案。

週三下午約5時47分,聖荷西警方接報指,在Descanso Drive夾North First Street發生一宗涉及行人的肇事逃逸交通意外,警方在現場發現一名男子倒地,有生命危險,現場急救無效死亡。

初步證據顯示,肇事逃逸司機是故意衝撞死者,至於行凶動機及原因仍在調查中。

