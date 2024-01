【KTSF】

說唱歌手兼餐廳老闆楊曉川(Chino Yang),在個人社交帳號上發佈非洲裔社區領袖牧師Amos Brown的道歉信,並貼上一張雙方會面的合照,以示和解。

楊曉川上年尾發布歌曲批評舊金山(三藩市)市長布里德,他的歌曲引起全國有色人種協進會不滿,要求他將歌曲下架並道歉。

楊曉川曾透露,威脅他道歉的人是Amos Brown,在週二,楊曉川上傳的Brown牧師道歉信。

在信中,Brown表示,儘管不是他的本意,但他意識到他的言論可能被解讀為有威脅性,他如今希望更加了解彼此,而在道歉信的下方,楊曉川手寫的文字顯示,他接受了道歉,他指希望這一切可以讓舊金山變得更美好。

