【KTSF】

Milpitas市的六福珠寶週二被搶,警方透過監視器證實是灣區的珠寶店經常碰到的砸搶。

本台週三前往位於Milpitas歐化廣場的六福珠寶店,週三大門深鎖,鐵門拉下,完全看不到內部。

根據了解,店家還在盤點損失,要跟香港總部匯報,同時繼續配合警方調查。

記者週三詢問Milpitas警方有關週二的搶案,警方證實,週二下午1點接到報案,警方正在查看附近的監視器錄影,包括店內的監視器畫面,警方從影片中看到這是一起砸搶事件(smash and grab),而非涉及使用武器和暴力的搶劫,不確定嫌疑人的人數,所幸無人受傷,損失金額等相關訊息,警方都沒有透露。

警方還表示,砸搶事件是一個地區性問題,不光只發生在Milpitas。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。