【灣區新聞】舊金山列治文區Clement街週二至少5間商舖遭爆竊（視頻）

舊金山(三藩市)列治文區Clement街日前有多間商舖遭到爆竊,星期二單日最少有5間商戶遭到爆竊或企圖爆竊,有商戶希望警方可以在凌晨時段增派警力,又有人批評市長布里德和市參事,在治安問題上互相推卸責任。

12月29日凌晨3點多,Clement街800號一間餐廳遭到爆竊,老闆表示,他們是四個月內第二度遭人爆竊,所以收銀機當時並沒有任何現金。

餐廳老闆Roozbeh Falahati說:「他們破壞收銀機搜掠,發現沒有東西後就到下一間商舖,這些不是無家可歸者,他們沒有取走任何零錢、25仙硬幣還有店內的烈酒,他們只是為了取得現金,然後找下一個目標。」

店舖的玻璃門四個月前已經被打破,賊人這次則破壞了木門,老闆說,已經習以為常,又指警方著重在市中心執法,變相令這一區缺乏保護。

他說,列治文警察分局長Chris Canning,以列治文分局需要涵蓋的範圍很大這個原因作藉口,但當罪案有上升趨勢,他就期望當局加強警力。

Falahati說:「我們期望分局長Canning會在凌晨時分增派警員,我們只是要求在凌晨3至5點加強警力,然而當局卻無所作為。」

他感覺作為小商業,沒有足夠力量向當局施壓,因此經常遭到忽視。

之後在星期二凌晨4點多,Clement街一間餐廳遭人爆竊,閉路電視畫面拍到,一名戴著面罩的非洲裔進到店內搜掠,事後大門的玻璃碎散落一地。

印尼華僑老闆說,事件中損失兩部用作網上下單的平板電腦,幾百元現金,另外還有收銀機和大門的維修費,單是大門則需要700多元,但是損失金額就不夠向保險申請賠償

計劃申請市府的小商業補助金

餐廳老闆Siok Ming Tjong說:「我在Irving街還有一間分店,那間店在過去三度被爆竊,然後Clement這間店是第一次被爆竊。」

他說,市參事陳詩敏辦公室事後有到場視察並提供協助,他認為,解決罪案是預防勝於治療,希望市府官員拋開政治分歧,而不是互相推卸責任。

Siok Ming Tjong說:「我希望市府官員,或是負責打理舊金山的人,能夠坐下來並互相合作,而不是互相責怪大家。」

市參事陳詩敏回覆本台查問,表示已要求市長向列治文區提供和市中心同等的資源,指自己身為預算委員會主席,已經批准了將警察預算提高至超過7億8千萬,將會確保受影響商戶得到所需的支援。

根據警方,星期二被企圖爆竊的還有Clement街220號的精品店,大門有被擊打過的痕跡,暫時沒有損失報告,警方列作刑事毀壞處理。

另外,Clement街401號的甜品店亦遭殃,店員指匪徒嘗試擊破玻璃,但未有成功入內。

而在隔壁的一間茶餐廳,週三亦可以看到玻璃門上有裂痕。

Clement街同日有多間商舖遭到爆竊,警方指正調查多宗案件是否有關連,呼籲有資料的民眾與警方聯絡。

