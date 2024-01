【全國新聞】Costco再推新政策 打擊非會員借用會員卡購物

【KTSF 朱慧琪報導】

會員制的大型連鎖商店Costco,為了打擊借用他人的會員卡,除了之前要求使用自助支付系統的人需核對會員身份之外,有消費者指,目前Costco再推出新政策,要求顧客在進店之後,在門口掃描會員卡,消費者指新政策現正在華盛頓總店試行。

最近在網站Reddit上,有消費者在位於華盛頓州Issaquah的Costco門口,拍攝到有Costco職員在入口處掃描會員卡,而在掃描器的下方有一個牌,上面寫著,「你進入店內之前,將被要求掃描會員卡」

近日,Costco一直出招,打擊非會員使用他人的會員卡進入店內購物,而新政策有望令到排隊人數減少。

在新政策之下,Costco的商品價格可望保持便宜,但會員年費也有可能提高。

Costcos的財務總監Richard Galanti在去年9月和12月先後表示,Costco調高會員費只是時間的問題。

