【科技新聞】Google全球解僱數百名員工 多數來自核心工程部門

【KTSF 尹晉豪報導】

互聯網搜尋器龍頭Google表示,正在在全球解僱數百名員工,當中被裁的職位,多數來自核心的工程部門,Google表示,會繼續努力削減成本,並投資其他的優先事項。

Google裁員的消息一夜之間傳開後,數百名員工失去了登入公司權限,然後收到解僱通知信。

Google表示,已決定在灣區裁減703個職位,當中包括Mountain View的437個,Sunnyvale的266個。

報導指出,許多被裁減的人都是工程部門的人員,這個部門專注於Pixel 手機、Fitbit手錶和Nest恆溫器等產品。

報導亦指,Google母公司Alphabet正持續削減支出,設法將資源轉移至人工智能(AI)開發領域。

Google表示,裁減人員是正常業務重組的一部份,而被裁減的員工將能夠申請公司的其他職位空缺,並獲得遣散費。

在其他科技公司方面,Unity Technology表示,已決定在舊金山裁員120人,Square亦打算在舊金山削減51個職位。

