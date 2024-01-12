【全國新聞】研究指COVID藥物Paxlovid不會減低患長新冠機率（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山加大（UCSF）一項研究發現，對抗COVID的藥物Paxlovid，不會減低感染病毒的人患有長新冠（long COVID）的機率。

舊金山加大UCSF的一組研究員發現，Paxlovid對接種過疫苗，但第一次感染COVID病毒卻沒有住院的人，服用Paxlovid並不會減低他們感染長新冠的機率。

研究也發現，有更多的人在服用Paxlovid之後，會經歷病症反彈。

UCSF的研究對象是一組接種過疫苗，但是在2022年3月至8月期間有經歷病毒檢測呈陽性的病人，他們全部沒有住院，但是一組人有服用Paxlovid，另外一組卻沒有，研究人員在12月邀請他們回答關於病情的問題。

在患有長新冠的人當中，16%有在染病期間服用Paxlovid，14%沒有，感染COVID後的長期症狀包括疲憊、呼吸困難、感覺混雜、頭痛、食覺和嗅覺有變異。

而在有服藥的病人當中，21%有重新經歷病症，這群人的當中，有10.8%有長期病症。

而在用藥完畢之後，病毒檢測呈陰性，然後再度呈陽性的病人，則有25.7%。

看過這項研究之後的UCSF傳染病學專家陳子平表示，這並不會改變他建議病人在染病後服用Paxlovid，也就是症狀以開始的五天之內。

UCSF傳染病學專家陳子平說：「對年長或免疫功能低下的人，並沒有接種最新疫苗，服用Paxlovid的主要目的是要制止嚴重病情、住院和死亡的發生，阻止長期病症則是一個額外的效應。」

世界衛生組織最新發布的消息指出，上個月全球將近一萬人死於COVID，其中主要集中在歐洲和美洲，住院人數急升了42%。

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