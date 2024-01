【全國新聞】舊金山國際機場下週起關閉一跑道 航班或出現延誤（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山(三藩市)國際機場其中一條跑道下週起要關閉,進行滑行道改善工程,機場估計受工程影響,未來數個月,大約3分之1的旅客可能會遇到30至60分鐘的延誤。

舊金山國際機場有四條跑道,由下星期二起其中一條跑道,28L跑道將會關閉,以進行滑行道改善工程,為期五個月,預計這條跑道將於7月1日重開,項目由聯邦政府資助,預計耗資約5,500萬元。

在跑道關閉期間,Delta和Tango兩條滑行道將重新調整,機場表示,在施工過程中,工作人員將拆除現有的滑行道,並將兩條滑行道重建成獨立和不會交叉的滑行道。

機場表示,這項改善計劃將提高安全性,並使滑行道達到最新標準,工程期間,所有降落的飛機會使用28R跑道,因此機場估計,由下星期工程開始至4月,大約3分之1的旅客可能會遇到30至60分鐘的延誤。

舊金山紀事報引述機場官員表示,機場正在與航空公司以及FAA聯邦航空管理局合作,調整航班時間表,盡量減少延誤。

機場表示,國內和國際航班都會受到影響,航空公司目前正在檢視調整5月和6月的航班時間表。

