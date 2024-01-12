【全國新聞】舊金山國際機場下週起關閉一跑道 航班或出現延誤（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山（三藩市）國際機場其中一條跑道下週起要關閉，進行滑行道改善工程，機場估計受工程影響，未來數個月，大約3分之1的旅客可能會遇到30至60分鐘的延誤。

舊金山國際機場有四條跑道，由下星期二起其中一條跑道，28L跑道將會關閉，以進行滑行道改善工程，為期五個月，預計這條跑道將於7月1日重開，項目由聯邦政府資助，預計耗資約5,500萬元。

在跑道關閉期間，Delta和Tango兩條滑行道將重新調整，機場表示，在施工過程中，工作人員將拆除現有的滑行道，並將兩條滑行道重建成獨立和不會交叉的滑行道。

機場表示，這項改善計劃將提高安全性，並使滑行道達到最新標準，工程期間，所有降落的飛機會使用28R跑道，因此機場估計，由下星期工程開始至4月，大約3分之1的旅客可能會遇到30至60分鐘的延誤。

舊金山紀事報引述機場官員表示，機場正在與航空公司以及FAA聯邦航空管理局合作，調整航班時間表，盡量減少延誤。

機場表示，國內和國際航班都會受到影響，航空公司目前正在檢視調整5月和6月的航班時間表。

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