【加州新聞】加州司法部長警告學校不可強制性執行公開學生性取向政策（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

加州司法部長Rob Bonta週四給加州所有的縣份、校區和校監發出法律警報,警告學校不可以強制性執行有關公開學生性取向的政策,因為這會危害到跨性別學生的隱私和安全。

Bonta發表聲明表示,一些校區要求學校通知家長,有關他們的孩子在學校選擇使用跟本身出生證或官方文件不同的名字或性別代名詞。

Bonta是針對南加州的Chino Valley聯合校區在去年10月開始執行的一項政策,該政策強制校區通知家長有關他們孩子的性別取向選擇。

Bonta獲得San Bernardino高等法院判決校區不准執行這項政策,因為這會給學生造成身心上的危險,並侵犯學生的民權和憲法保障的權利。

Bonta引述2015年的一份全國調查,跨性別學生當中,有10%面對家中有人對他們施予暴力,有15%被迫離開家庭,只有3分之1的跨性別學生有家人的支持。

另外有近一半的跨性別學生,因為認為學校不安全而缺席至少一天,17%的跨性別學生被迫退學。

報告也指出,跨性別學生當中,有77%遭受過騷擾和襲擊,還有超過半數的跨性別學生,在過去一年裏有想過要自殺。

Bonta強調必須保護跨性別學生在法律上的權利,和他們包括精神健康的安全。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。