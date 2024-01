【全國新聞】民事商業欺詐案結案陳詞 特朗普強調是受害者

【KTSF 張麗月報導】

前總統特朗普被控的紐約民事商業欺詐案,控辯雙方週三完成總結陳詞,法官表示,最快可能在1月較後時間作出裁決,法官原本不准特朗普親自陳詞,但在辯方律師求情下,在臨近下午1點休庭前,准許特朗普發言5分鐘,特朗普在午休之後沒有再出庭。

辯方律師週三在午餐休庭前向法官求情,表示外面很多人都想聽聽特朗普說話,法官週三因為辯方不接受法官列出的條件,所以禁止特朗普發言,但週三最後都容許他在庭上發言5分鐘,當時非常接近下午1點鐘。

特朗普的發言一再強調自己是受害者,不應該支付罰金,而是應該收錢才對。

特朗普說:「這案件不應提告,我認為我們才是贏得賠償的人。」

特朗普又說,自己在案中提及的「財務聲明很完美」,並沒有作大。

特朗普又指,本案純屬紐約州「政治迫害」他,援引消費欺詐的法規檢控他,就是欺騙他,在他發言間中被法官打斷,法官甚至一度叫辯方律師,約束一下特朗普。

週三辯方陳詞,重點提及特朗普一間複式公寓,證據表明實際面積不足11000平方英尺,但特朗普申報3萬英尺,價值3.27億元,法官之前在預審時已經指出,面積差距如此巨大,特朗普身為地產發展商,幾十年來都誇大該產業面積,實屬欺詐行為。

原告一方,紐約州司法部長Letitia James,正尋求對特朗普罰款3.7億元,以及禁止特朗普和兩個兒子在紐約做生意等罰則,因為他們涉嫌將特朗普的資產價值誇大,以便取得對自己有利的貸款利率和保險費,估計因此獲利高達22億元。

在接近兩小時的結案陳詞中,特朗普的律師Chris Kise促請法官拒絕紐約州府的指控,因為裁決有可能在紐約開先例。

除了這宗民事訴訟之外,特朗普還面對四項刑事罪案,指控他涉嫌推翻2020年大選結果,以及阻礙政權順利移交,由於特朗普的商業王國以及發跡於紐約,因此本案的裁決對特朗普影響深遠。

