【全國新聞】民事商業欺詐案結案陳詞 特朗普強調是受害者

【KTSF 張麗月報導】

前總統特朗普被控的紐約民事商業欺詐案，控辯雙方週三完成總結陳詞，法官表示，最快可能在1月較後時間作出裁決，法官原本不准特朗普親自陳詞，但在辯方律師求情下，在臨近下午1點休庭前，准許特朗普發言5分鐘，特朗普在午休之後沒有再出庭。

辯方律師週三在午餐休庭前向法官求情，表示外面很多人都想聽聽特朗普說話，法官週三因為辯方不接受法官列出的條件，所以禁止特朗普發言，但週三最後都容許他在庭上發言5分鐘，當時非常接近下午1點鐘。

特朗普的發言一再強調自己是受害者，不應該支付罰金，而是應該收錢才對。

特朗普說：「這案件不應提告，我認為我們才是贏得賠償的人。」

特朗普又說，自己在案中提及的「財務聲明很完美」，並沒有作大。

特朗普又指，本案純屬紐約州「政治迫害」他，援引消費欺詐的法規檢控他，就是欺騙他，在他發言間中被法官打斷，法官甚至一度叫辯方律師，約束一下特朗普。

週三辯方陳詞，重點提及特朗普一間複式公寓，證據表明實際面積不足11000平方英尺，但特朗普申報3萬英尺，價值3.27億元，法官之前在預審時已經指出，面積差距如此巨大，特朗普身為地產發展商，幾十年來都誇大該產業面積，實屬欺詐行為。

原告一方，紐約州司法部長Letitia James，正尋求對特朗普罰款3.7億元，以及禁止特朗普和兩個兒子在紐約做生意等罰則，因為他們涉嫌將特朗普的資產價值誇大，以便取得對自己有利的貸款利率和保險費，估計因此獲利高達22億元。

在接近兩小時的結案陳詞中，特朗普的律師Chris Kise促請法官拒絕紐約州府的指控，因為裁決有可能在紐約開先例。

除了這宗民事訴訟之外，特朗普還面對四項刑事罪案，指控他涉嫌推翻2020年大選結果，以及阻礙政權順利移交，由於特朗普的商業王國以及發跡於紐約，因此本案的裁決對特朗普影響深遠。

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