【KTSF】

蘋果公司面對集體訴訟,指控其故意拖慢舊款iPhone案的和解,蘋果要支付超過5億元賠償。

蘋果承認故意拖慢舊款iPhone的運作速度,以延長電池壽命,初步同意支付超過5億元和解費。

雖然受影響的用戶有超過一億個,但實際上只有大約330萬人可以有資格領取賠償金,許多iPhone 6和7系列手機用戶將可獲小額賠償。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。