【KTSF】

總統拜登宣佈撥款超過6億美元,在全國增設電動車充電站。

這筆資金將用於資助22個州和波多黎各的47個項目,聯邦運輸部長布提捷表示,撥款將帶來7,500個新的充電區,以及為零排放貨車設立充電站和氫燃料補給站。

這筆6億2300萬的資金是來自兩黨的基礎設施法案,目前,全美道路上約有17萬個電動車充電站,而拜登總統的目標,是在2030年前建立50萬個電動車充電站。

