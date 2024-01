【全國新聞】冬季風暴吹襲東岸和南部各州 7500萬人處於強風警報下

【KTSF 張擎鳳報導】

在過去一日內,一股冬季風暴吹襲東岸地區和南部各州,週三從東岸到西岸,至少有7500萬人處於強風警報之下,阿拉巴馬以至北卡羅來納等州份,當局確認至少4人因惡劣天氣而死亡。

在喬治亞州Clayton縣一條路上,強風吹倒了一棵大樹,砸壞這輛車導致司機喪生。

據報道,週二多個州份出現了龍捲風,比如佛羅裡達州Jackson縣的一個RV流動房屋車停泊場,還有在Bay縣的Panama City Beach地區也受到廣泛的破壞。

在北方,龍捲風襲擊北卡羅來納州的一個RV流動房屋社區後,至少一人死亡。

週三數百萬人醒來時,發現房屋和社區水浸,天氣預報指,美東地區約200個河流水位監測設施,顯示目前各處水位都全天處於某種程度的洪水氾濫狀態。

在Baltimore等城市,當局必須從被困在車輛中救出住戶。

氣象學家正在西北地區追蹤一場新的冬季風暴,他們說其中之一,可能會在本週晚些時候,在中西部、南部和東部帶來更多降雪、洪水和危險的大風。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。