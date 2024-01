【有線新聞】

世衛指新冠病毒仍然是威脅,提醒民眾不能鬆懈。

世衛總幹事譚德塞說剛過去的12月,全球錄得一萬宗感染新冠病毒死亡個案,歐洲及美洲的新冠住院人數也按月增加42%,以JN.1變種為主。

譚德塞說數字只是保守估計,提醒各國政府密切監察個案,並呼籲民眾接種疫苗,有需要時戴口罩、做檢測及確保人多的室內地方空氣流通。

