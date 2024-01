【加州新聞】加州州長紐森呼籲制定新法律打擊零售盜竊（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

加州州長紐森呼籲制定針對零售盜竊的新法律,紐森指,一系列明目張膽的搶劫行為片段,不斷在社交媒體和電視新聞中播出,這些搶劫行為破壞了加州的形象。

州長紐森呼籲制定新的法律來打擊職業盜賊,他提出的立法框架,可以擴大刑事處罰範圍。

在聲明中紐森表示,在加州現有法律的基礎上,他呼籲新的立法,對那些透過零售盜竊和汽車盜竊獲利的人加重刑事處罰,新的立法將使加州更加安全。

紐森的建議包括擴大刑事處罰,以追究犯罪分子的責任,以及對轉售贓物的人加強重罪處罰和監禁力度。

他還呼籲對汽車盜竊和持有贓物並意圖轉售的行為實施新的處罰,並為警方和檢察官提供更有效的工具,將職業罪犯繩之於法。

The Mercury News的報導,加州零售商協會主席Rachel Michelin稱,這項建議是朝著解決問題的正確方向踏出一大步,並表示零售商感謝州長及團隊聆聽他們的擔憂。

但州眾議會共和黨領袖James Gallagher在社交媒體上發文稱,如果不改革47號提案,就無法有效解決財產犯罪問題,根據加州現行法律47號提案,大部分盜竊金額低於950元的人,都將面臨輕罪指控。

