【加州新聞】Palisades Tahoe滑雪場發生雪崩 一死三傷

【KTSF 朱慧琪報導】

位於太浩湖西面的Palisades Tahoe滑雪場週三早上約9時半左右發生雪崩,造成至少一人死亡、三人受傷,當局相信沒有人被困在雪中,援索行動在下午左右結束。

Palisades Tahoe滑雪場在X平台上透露,滑雪場一個為專家級滑雪人士而設的區域,在早上9時半左右發生雪崩。

當地Placer縣警證實,雪崩導致一名滑雪的男子死亡,另外有一人受傷,無生命危險,沒有被困在雪中。

當局表示,所有搜索行動在下午左右結束,到了下午,山上情況能見度仍然很差。

事件導致滑雪場在開門不到半小時後需要關閉,雪崩發生在為專家級滑雪人士而設的纜車下方,該纜車是今個雪季首次開放。

滑雪場負責人表示,他們過去的週末有做過雪崩控制評估。

Palisades山區營運副總裁Michael Gross說:「自週日以來我們有派滑雪巡邏隊,在該處做雪崩控制評估,過去幾天裡,他們一直在外面做控制工作,評估天氣狀況,設置安全標記、危險標記等,為今天的開放做好準備。」

Palisades Tahoe滑雪場是位於太浩湖的西面,在80號州際公路以南,前名叫Squaw Valley,該滑雪場在1960年曾經舉辦過冬季奧運會。

國家氣象局已向太浩湖地區發出冬季風暴警報直至星期四。

當局預計星期四中午左右,太浩湖地區降雪量是12至18英寸,89號公路以西海拔7千英尺以上地區,降雪量則是18至24英寸。

