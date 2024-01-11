【加州新聞】Palisades Tahoe滑雪場發生雪崩 一死三傷

January 11, 2024 新聞, 全國消息, 加州新聞, 熱點關注

【KTSF 朱慧琪報導】

位於太浩湖西面的Palisades Tahoe滑雪場週三早上約9時半左右發生雪崩，造成至少一人死亡、三人受傷，當局相信沒有人被困在雪中，援索行動在下午左右結束。

Palisades Tahoe滑雪場在X平台上透露，滑雪場一個為專家級滑雪人士而設的區域，在早上9時半左右發生雪崩。

當地Placer縣警證實，雪崩導致一名滑雪的男子死亡，另外有一人受傷，無生命危險，沒有被困在雪中。

當局表示，所有搜索行動在下午左右結束，到了下午，山上情況能見度仍然很差。

事件導致滑雪場在開門不到半小時後需要關閉，雪崩發生在為專家級滑雪人士而設的纜車下方，該纜車是今個雪季首次開放。

滑雪場負責人表示，他們過去的週末有做過雪崩控制評估。

Palisades山區營運副總裁Michael Gross說：「自週日以來我們有派滑雪巡邏隊，在該處做雪崩控制評估，過去幾天裡，他們一直在外面做控制工作，評估天氣狀況，設置安全標記、危險標記等，為今天的開放做好準備。」

Palisades Tahoe滑雪場是位於太浩湖的西面，在80號州際公路以南，前名叫Squaw Valley，該滑雪場在1960年曾經舉辦過冬季奧運會。

國家氣象局已向太浩湖地區發出冬季風暴警報直至星期四。

當局預計星期四中午左右，太浩湖地區降雪量是12至18英寸，89號公路以西海拔7千英尺以上地區，降雪量則是18至24英寸。

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