【加州新聞】加州中谷Reedley市4屍命案 警拘17歲少年

【KTSF 張擎鳳報導】

加州中谷Reedley市發生命案，4人遇害，警方拘捕一名17歲青少年，這名青少年的媽媽和她的男朋友也被拘留。

位於中谷Fresno縣的Reedley市發生命案，4人被殺。

上星期六早上，81歲的Billy Bonds、44歲的Guadalupe Bonds和第三人的屍體，在Church大道的這所房子裡被發現。

死者的家屬後來讓Action News的記者進入後院，那裡就是發現兩具屍體的地方，記者的鏡頭拍攝到一個後院有一處挖了一個，懷疑將用將埋屍的淺墳。

死者家屬Cheryl Mosley說：「太傷心了，任何家庭經歷這種可怕的事情，都會感到悲痛欲絕，更不用說我的家人了。」

Reedley市警察局長Joe Garza說：「調查線索讓我們申請了三份搜查令，其中之一用在Reedley市。一份用在Parlier市，一份用在Selma市。」

這是警方在Selma市搜查的房子，警方稱在那裡發現了一輛與此案有關的車輛。

Parlier的這棟房子也有涉案車輛，兩部車均被扣押調查。

星期二早上，在Reedley市隔壁鄰居的獨立車庫裡發現了第四具屍體。

警方說兇手就在隔壁，一名17歲的青少年因這宗四重謀殺案被捕。

他的34歲母親Brynn Curtis，和媽媽的21歲男友Rafael Gonzalez，也因涉嫌事後協助犯罪者被捕。

Reedley市府經理Nicole Zieba說：「在過去24和48小時內，我們完成了一些出色的偵探工作。」

Zieba表示，她知道這個一向寧靜的社區，可能因這宗罪案的消息而感到緊張。

Zieba說：「無論如何，這似乎不是隨機犯案，或一系列的隨機犯案，所以我希望我們的社區明白，他們是安全的。」

Garza局長說：「發生這樣的事情真是令人心痛，還有很多疑問仍未有答案。」

當局仍在調查這名17歲青少年的犯案動機。

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