【加州新聞】加州中谷Reedley市4屍命案 警拘17歲少年

January 11, 2024 新聞, 全國消息, 加州新聞

【KTSF 張擎鳳報導】

加州中谷Reedley市發生命案，4人遇害，警方拘捕一名17歲青少年，這名青少年的媽媽和她的男朋友也被拘留。

位於中谷Fresno縣的Reedley市發生命案，4人被殺。

上星期六早上，81歲的Billy Bonds、44歲的Guadalupe Bonds和第三人的屍體，在Church大道的這所房子裡被發現。

死者的家屬後來讓Action News的記者進入後院，那裡就是發現兩具屍體的地方，記者的鏡頭拍攝到一個後院有一處挖了一個，懷疑將用將埋屍的淺墳。

死者家屬Cheryl Mosley說：「太傷心了，任何家庭經歷這種可怕的事情，都會感到悲痛欲絕，更不用說我的家人了。」

Reedley市警察局長Joe Garza說：「調查線索讓我們申請了三份搜查令，其中之一用在Reedley市。一份用在Parlier市，一份用在Selma市。」

這是警方在Selma市搜查的房子，警方稱在那裡發現了一輛與此案有關的車輛。

Parlier的這棟房子也有涉案車輛，兩部車均被扣押調查。

星期二早上，在Reedley市隔壁鄰居的獨立車庫裡發現了第四具屍體。

警方說兇手就在隔壁，一名17歲的青少年因這宗四重謀殺案被捕。

他的34歲母親Brynn Curtis，和媽媽的21歲男友Rafael Gonzalez，也因涉嫌事後協助犯罪者被捕。

Reedley市府經理Nicole Zieba說：「在過去24和48小時內，我們完成了一些出色的偵探工作。」

Zieba表示，她知道這個一向寧靜的社區，可能因這宗罪案的消息而感到緊張。

Zieba說：「無論如何，這似乎不是隨機犯案，或一系列的隨機犯案，所以我希望我們的社區明白，他們是安全的。」

Garza局長說：「發生這樣的事情真是令人心痛，還有很多疑問仍未有答案。」

當局仍在調查這名17歲青少年的犯案動機。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
版權所有，不得轉載。

您喜歡的新聞

Related Articles

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*