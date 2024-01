【加州新聞】加州中谷Reedley市4屍命案 警拘17歲少年

【KTSF 張擎鳳報導】

加州中谷Reedley市發生命案,4人遇害,警方拘捕一名17歲青少年,這名青少年的媽媽和她的男朋友也被拘留。

位於中谷Fresno縣的Reedley市發生命案,4人被殺。

上星期六早上,81歲的Billy Bonds、44歲的Guadalupe Bonds和第三人的屍體,在Church大道的這所房子裡被發現。

死者的家屬後來讓Action News的記者進入後院,那裡就是發現兩具屍體的地方,記者的鏡頭拍攝到一個後院有一處挖了一個,懷疑將用將埋屍的淺墳。

死者家屬Cheryl Mosley說:「太傷心了,任何家庭經歷這種可怕的事情,都會感到悲痛欲絕,更不用說我的家人了。」

Reedley市警察局長Joe Garza說:「調查線索讓我們申請了三份搜查令,其中之一用在Reedley市。一份用在Parlier市,一份用在Selma市。」

這是警方在Selma市搜查的房子,警方稱在那裡發現了一輛與此案有關的車輛。

Parlier的這棟房子也有涉案車輛,兩部車均被扣押調查。

星期二早上,在Reedley市隔壁鄰居的獨立車庫裡發現了第四具屍體。

警方說兇手就在隔壁,一名17歲的青少年因這宗四重謀殺案被捕。

他的34歲母親Brynn Curtis,和媽媽的21歲男友Rafael Gonzalez,也因涉嫌事後協助犯罪者被捕。

Reedley市府經理Nicole Zieba說:「在過去24和48小時內,我們完成了一些出色的偵探工作。」

Zieba表示,她知道這個一向寧靜的社區,可能因這宗罪案的消息而感到緊張。

Zieba說:「無論如何,這似乎不是隨機犯案,或一系列的隨機犯案,所以我希望我們的社區明白,他們是安全的。」

Garza局長說:「發生這樣的事情真是令人心痛,還有很多疑問仍未有答案。」

當局仍在調查這名17歲青少年的犯案動機。

