【財經新聞】Glassdoor發布2024年最佳工作場所名單 25間灣區企業上榜（視頻）

求職網站Glassdoor發布2024年100間最佳工作場所名單,名單顯示,共有25間灣區企業上榜,但由於科技業陷入裁員寒冬,上榜的科技公司數量也比往年少。

2024年100間最佳工作場所名單,是根據網站上的匿名員工評論對公司進行排名,而評級重點在於工作場所的環境、薪酬、福利文化、價值觀、多樣性和工作與生活平衡等指標,而Glassdoor公布的2024年百大最佳工作場所,僅有31間是科技公司,較去年的41間少。

兩份榜單,一份是前100名大公司,即是員工人數超過1,000人,而另一份則是前50名中小型公司,即是員工人數少於1,000人,每份名單都是根據美國員工在前年10月至去年10月16日期間提​​交的評論編制。

今年共有25家灣區企業上榜,其中18間為大型企業,7間為中小企,今年上榜的知名科技公司包括排第15名的Adobe、第18名的微軟,以及第26名的Google,Google已經連續16年都上榜,評為最佳工作場所的公司之一。

在Google工作十多年的Daniel認為,Google是一間好公司,有良好的文化,同時Daniel感到自己實實在在地令人類生活更方便。

Google員工Daniel說:「我覺得在公司工作,你會有一個好大的成長機會,公司內部有公開文化,當你有事不明白,同事們都樂意跟你分享,去指導你等,所以你在公司,你可以在不同人身上學到很多不同的東西,而公司作為一個國際公司,裏面有來自世界各地的人才,亦有來自不同背景的人,所以你在公司做事,你的眼界就會擴闊好多,你在面向全世界,你會想一想你做的事,如何可以幫到世界上不同的人,我想這種成就感會,令到你愛在這間公司裏面工作。」

而年資4年多的產品經理Alice表示,Google有不同的員工福利。

Alice說:「可能大家很多聽說過就是,Google有很多很不錯的辦公室福利,旁邊的就是我們的健身室,大家可以去鍛煉一下,包括有很好的食堂,有免費的咖啡和甜點,各種各樣,也在很多的遊戲房,可以打乒乓球,桌球等,就是在工作外,有很多跟同事玩玩,所以整個環境比較有助於工作的心情。」

名單中值得一提的就是排名第6的In-N-Out漢堡店,這家總部設於南加州的快餐店,今年在薪酬和福利方面獲得高分,當中提及公司提供視力和牙科保險、法律諮詢等,亦透過401k和保險跟員工分享利潤。

