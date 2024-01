【全國新聞】美國陷入無證移民潮危機 眾院對國安部長舉行彈劾聽證

【KTSF 張麗月報導】

針對美墨邊境的無證移民潮危機,國會眾議院屬下的國土安全委員會週三對聯邦國土安全部長米約卡召開第一次初步的彈劾聽證。

共和黨人推動這場初步彈劾聽證,他們指控國土安全部長米約卡失職,導致美墨邊境的尋求美國庇護的人潮達到破紀錄水平,但民主黨人就反擊,指彈劾聽證含有政治動機和毫無理據,預料日後還會舉行更多次彈劾聽證。

當彈劾聽證完畢之後,國土安全委員會就會草擬彈劾條文,在表決通過之後,再轉交眾議院全院審議。

共和黨籍的委員會主席Mark Green在聽證上指出,根據憲法,彈劾並不僅局限於犯罪行為,也可以將嚴重無能失職的官員開除。

他又說,米約卡部長拒絕執行國會通過的法例,而他執行的政策,令國家安全降低,很明顯是違反了米約卡當初宣誓就任的職責。

國土安全部官員透露,單是今個月,每天約有3千名走線人士跨境進入美國南部邊界,比上個月每天入境一萬人明顯減少,白宮認為,這是美墨高層官員談判的成果。

而墨西哥一個代表團,將於1月較後時間到訪美國,繼續商談邊境危機,目前墨西哥只是同意每月接受美國退回3萬名試圖進入美國的走線人士,遠遠低於現實所見到的人數。

