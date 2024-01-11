【全國新聞】亨特拜登突然現身國會作證 遭共和黨人猛烈炮轟

January 11, 2024 新聞, 全國消息
拜登兒子亨特 (Gripas Yuri / ZUMA / MGN)

【KTSF 張麗月報導】

針對總統拜登的彈劾案，由於拜登的兒子亨特上個月沒有遵照傳票指示到國會閉門作證，國會眾議院屬下一個小組週三舉行聆訊，研究是否控告亨特藐視罪名，而亨特週三突然現身國會作證，隨即遭到眾議院共和黨人的猛烈炮轟，部份議員更認為，亨特的藐視國會行為屬於刑事罪行。

亨特週三突然現身國會的監察委員會出席聆訊，他的抵步隨即令會場陷入混亂，議員群起攻擊他。

好像共和黨籍眾議員Nancy Mace，在亨特一進場時就發炮，指控亨特是白人特權的縮影，罔顧國會傳票，是肆無忌憚的所為，她說亨特應該「拉去坐監」。

在這個時候，民主黨人Jared Moskowitz就插嘴說，現時應該聆聽亨特的說話，他提出進行表決，讓亨特發言。

在這兩位議員對話之際，另一位共和黨人Andy Biggs又插嘴加入，他批評同僚這種所為「荒誕」和「不當」，他希望大家有禮貌一點。

眾議院監察委員會主席、共和黨籍的James Comer，在週三的開場陳詞中表示，亨特拜登違抗傳票指令，沒有到國會作證，是「刑事行為」。

他又說，「不會因為亨特的姓氏，而得到特別待遇，因為在法律面前，人人平等，當然包括拜登家族」。

在週三的聆訊舉行之前，眾議院屬下的監察委員會發表一份報告建議，亨特拜登上個月明目張膽地違抗傳票命令，沒有到國會閉門作證，亨特反而在國會大樓前面宣讀聲明指，他只是願意接受公開作證，當時亨特更指控共和黨人不希望舉行公開作證，是因為不想公眾看清楚他們的策略，從而暴露了他們毫無理據的調查。

報告認為，亨特必須要對這種藐視的不法行為負上責任。

James Comer對媒體說，他已經取得足夠票數，可以提出決議，指控亨特涉嫌犯下藐視罪名，預料這項決議最快可能在下星期在眾議院全院表決。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
版權所有，不得轉載。

您喜歡的新聞

Related Articles

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*