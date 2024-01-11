【全國新聞】亨特拜登突然現身國會作證 遭共和黨人猛烈炮轟

【KTSF 張麗月報導】

針對總統拜登的彈劾案，由於拜登的兒子亨特上個月沒有遵照傳票指示到國會閉門作證，國會眾議院屬下一個小組週三舉行聆訊，研究是否控告亨特藐視罪名，而亨特週三突然現身國會作證，隨即遭到眾議院共和黨人的猛烈炮轟，部份議員更認為，亨特的藐視國會行為屬於刑事罪行。

亨特週三突然現身國會的監察委員會出席聆訊，他的抵步隨即令會場陷入混亂，議員群起攻擊他。

好像共和黨籍眾議員Nancy Mace，在亨特一進場時就發炮，指控亨特是白人特權的縮影，罔顧國會傳票，是肆無忌憚的所為，她說亨特應該「拉去坐監」。

在這個時候，民主黨人Jared Moskowitz就插嘴說，現時應該聆聽亨特的說話，他提出進行表決，讓亨特發言。

在這兩位議員對話之際，另一位共和黨人Andy Biggs又插嘴加入，他批評同僚這種所為「荒誕」和「不當」，他希望大家有禮貌一點。

眾議院監察委員會主席、共和黨籍的James Comer，在週三的開場陳詞中表示，亨特拜登違抗傳票指令，沒有到國會作證，是「刑事行為」。

他又說，「不會因為亨特的姓氏，而得到特別待遇，因為在法律面前，人人平等，當然包括拜登家族」。

在週三的聆訊舉行之前，眾議院屬下的監察委員會發表一份報告建議，亨特拜登上個月明目張膽地違抗傳票命令，沒有到國會閉門作證，亨特反而在國會大樓前面宣讀聲明指，他只是願意接受公開作證，當時亨特更指控共和黨人不希望舉行公開作證，是因為不想公眾看清楚他們的策略，從而暴露了他們毫無理據的調查。

報告認為，亨特必須要對這種藐視的不法行為負上責任。

James Comer對媒體說，他已經取得足夠票數，可以提出決議，指控亨特涉嫌犯下藐視罪名，預料這項決議最快可能在下星期在眾議院全院表決。

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