【灣區新聞】殉職警員黎順家人回顧其生前點滴（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

在執勤時殉職的奧克蘭（屋崙）越南裔警員黎順，家屬回顧他的一生，形容黎順從小到大，都無私為身邊的人奉獻，在家庭聚會中，盡顯他溫暖、樂天的一面，同時亦是個好丈夫。

黎順的叔叔Steve Le憶述12月29日早上接到電話，指黎順執勤期間中槍，情況危殆，立即趕到醫院看他最後一面。

Steve Le說：「醫生告訴我們黎順的心跳停止，他們已經盡了一切能力，隨著他的身軀越來越冰冷，大家都悲哀欲絕痛哭，沒有文字可以形容到大家心中在那一刻和之後的傷痛。」

黎順的大舅Kenny Phung提到黎順一開始追求自己的妹妹Sarah，笑談自己和3個兄弟，作為大哥哥難免給了一些測試予黎順，兩人最終修成正果，形容黎順除了是個忠誠的好丈夫，亦是個好妹夫。

Kenny Phung說：「雖然他對體育沒有很大興趣，但我非常感激他和我們一起看球賽，當有球賽的時候，他都會在我們對電視大叫完之後5秒，為攻勢或裁決感到興奮。」

他說，黎順從小由母親養育成人，所以長大後，黎順也想孝順和照顧好媽媽，Kenny又指，黎順母親和他分享最近一次和黎順的通話。

Kenny說：「黎順告訴母親，如果他發生任何事，他想確保自己的妻子會得到妥當照顧。」

黎順的表姐Jennifer Ky形容，黎順饞嘴，回憶起黎順的姨姨，在他移民前買了一個蘋果給他，他在和親戚離別前，選擇和大家分享這個蘋果，指他從7歲到36歲，都一直是個善良和無私的人。

Jennifer Ky說：「在每個家庭聚會，黎順肯定會過來跟你打招呼，不管你們很熟或是初次見面都好，他都會盡力令人覺得你可以坐在他旁邊。」

她說會懷念黎順開朗樂觀的一面，總結致辭時哽咽。

Jennifer Ky說：「我會掛念他打開大門來到家庭聚會，懷念和他一起吃飯，還有他的熱情和開朗，我們想感謝他的妻子多年來陪伴著他，多謝她接受黎順，像我們一樣愛著他，將他最好的一面帶出來。」

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