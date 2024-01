【灣區新聞】殉職警員黎順家人回顧其生前點滴（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

在執勤時殉職的奧克蘭(屋崙)越南裔警員黎順,家屬回顧他的一生,形容黎順從小到大,都無私為身邊的人奉獻,在家庭聚會中,盡顯他溫暖、樂天的一面,同時亦是個好丈夫。

黎順的叔叔Steve Le憶述12月29日早上接到電話,指黎順執勤期間中槍,情況危殆,立即趕到醫院看他最後一面。

Steve Le說:「醫生告訴我們黎順的心跳停止,他們已經盡了一切能力,隨著他的身軀越來越冰冷,大家都悲哀欲絕痛哭,沒有文字可以形容到大家心中在那一刻和之後的傷痛。」

黎順的大舅Kenny Phung提到黎順一開始追求自己的妹妹Sarah,笑談自己和3個兄弟,作為大哥哥難免給了一些測試予黎順,兩人最終修成正果,形容黎順除了是個忠誠的好丈夫,亦是個好妹夫。

Kenny Phung說:「雖然他對體育沒有很大興趣,但我非常感激他和我們一起看球賽,當有球賽的時候,他都會在我們對電視大叫完之後5秒,為攻勢或裁決感到興奮。」

他說,黎順從小由母親養育成人,所以長大後,黎順也想孝順和照顧好媽媽,Kenny又指,黎順母親和他分享最近一次和黎順的通話。

Kenny說:「黎順告訴母親,如果他發生任何事,他想確保自己的妻子會得到妥當照顧。」

黎順的表姐Jennifer Ky形容,黎順饞嘴,回憶起黎順的姨姨,在他移民前買了一個蘋果給他,他在和親戚離別前,選擇和大家分享這個蘋果,指他從7歲到36歲,都一直是個善良和無私的人。

Jennifer Ky說:「在每個家庭聚會,黎順肯定會過來跟你打招呼,不管你們很熟或是初次見面都好,他都會盡力令人覺得你可以坐在他旁邊。」

她說會懷念黎順開朗樂觀的一面,總結致辭時哽咽。

Jennifer Ky說:「我會掛念他打開大門來到家庭聚會,懷念和他一起吃飯,還有他的熱情和開朗,我們想感謝他的妻子多年來陪伴著他,多謝她接受黎順,像我們一樣愛著他,將他最好的一面帶出來。」

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。