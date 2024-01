【灣區新聞】殉職奧克蘭越裔警員黎順喪禮舉行 數百同僚送別（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

在執勤時殉職的奧克蘭(屋崙)越南裔警員黎順(Tuan Le)的喪禮,週三早上在東灣Castro Valley舉行,來自整個加州,甚至是全國各地的執法人員,到場送別黎順最後一程,奧克蘭臨時警察局長Darren Allison形容,黎順雖然英年早逝,但他展示的勇氣和犧牲精神,將永垂不朽。

來自不同地方的執法人員,週三早上來到Castro Valley送別殉職警員黎順,消防車伸出雲梯高舉國旗,出席的包括聖荷西和柏克萊警方等,幾百名奧克蘭警員在雨中列隊超過一小時迎接靈車。

警員將棺木抬到禮堂台前,儀仗隊作出敬禮。

奧克蘭市長盛桃和Alameda縣地檢官Pamela Price都有出席。

加州司法部長Rob Bonta表示,加州人對於執法人員的犧牲感激不盡,但同時亦不能忘記他們身邊的人,無私地將自己的至親奉獻給社區。

Bonta說:「請不要忘記家屬和朋友的勇氣、愛和無私,他們在至親沒有保證安全回家下,將警員送到這個世界中。」

Allison局長形容,黎順時常滿面笑容,是個有誠信、負責任,和特別有同情心的人。

Allison局長說:「這些都是警員所需的特質,但擁有同情心,真誠地關愛和同理心,是作為一個好警員的關鍵之處,黎警員完美體現了這一面,他對自己的部門,和他選擇服務的社區展示了惻隱之心。」

他解釋為何警察這個職業面臨生死關頭,但他們依然向前為市民服務。

Allison局長說:「警察的目標是服務和保護民眾,捍衛那些不能保護自己的人,我們是為了自己和你的家人這樣做,好讓他們在這個崩壞的世界中,可以擁有一個好的人生和茁壯成長,我們也是為了身邊左右,同樣堅守職位的同袍所做。」

36歲的黎順,1987年6月1日在越南西貢出生,後來移民美國定居奧克蘭,2020年從警察學堂畢業,成為奧克蘭警隊一員,過去兩年專注社區工作,致力於打破亞裔社區和警隊之間的隔膜,在12月29日調查一宗劫案時中槍殉職。

