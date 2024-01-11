【灣區新聞】殉職奧克蘭越裔警員黎順喪禮舉行 數百同僚送別（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

在執勤時殉職的奧克蘭（屋崙）越南裔警員黎順（Tuan Le）的喪禮，週三早上在東灣Castro Valley舉行，來自整個加州，甚至是全國各地的執法人員，到場送別黎順最後一程，奧克蘭臨時警察局長Darren Allison形容，黎順雖然英年早逝，但他展示的勇氣和犧牲精神，將永垂不朽。

來自不同地方的執法人員，週三早上來到Castro Valley送別殉職警員黎順，消防車伸出雲梯高舉國旗，出席的包括聖荷西和柏克萊警方等，幾百名奧克蘭警員在雨中列隊超過一小時迎接靈車。

警員將棺木抬到禮堂台前，儀仗隊作出敬禮。

奧克蘭市長盛桃和Alameda縣地檢官Pamela Price都有出席。

加州司法部長Rob Bonta表示，加州人對於執法人員的犧牲感激不盡，但同時亦不能忘記他們身邊的人，無私地將自己的至親奉獻給社區。

Bonta說：「請不要忘記家屬和朋友的勇氣、愛和無私，他們在至親沒有保證安全回家下，將警員送到這個世界中。」

Allison局長形容，黎順時常滿面笑容，是個有誠信、負責任，和特別有同情心的人。

Allison局長說：「這些都是警員所需的特質，但擁有同情心，真誠地關愛和同理心，是作為一個好警員的關鍵之處，黎警員完美體現了這一面，他對自己的部門，和他選擇服務的社區展示了惻隱之心。」

他解釋為何警察這個職業面臨生死關頭，但他們依然向前為市民服務。

Allison局長說：「警察的目標是服務和保護民眾，捍衛那些不能保護自己的人，我們是為了自己和你的家人這樣做，好讓他們在這個崩壞的世界中，可以擁有一個好的人生和茁壯成長，我們也是為了身邊左右，同樣堅守職位的同袍所做。」

36歲的黎順，1987年6月1日在越南西貢出生，後來移民美國定居奧克蘭，2020年從警察學堂畢業，成為奧克蘭警隊一員，過去兩年專注社區工作，致力於打破亞裔社區和警隊之間的隔膜，在12月29日調查一宗劫案時中槍殉職。

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